Rector Ron Dorreboom van RSG in Epe na bommelding: ‘Better safe than sorry’

Je verwacht het niet, maar het gebeurde wel: een bommelding op de middelbare school RSG in de rustieke Veluwse gemeente Epe. De schoolleiding nam maandag het zekere voor het onzekere en ging over tot ontruiming. ,,Better safe than sorry’’, zegt rector Ron Dorreboom een dag later.

Fakenews, een namaakbericht gemaakt door een ietwat verstoord geraakt puberbrein. Zo bestempelt Dorreboom de actie van een minderjarige jongen om via Instagram een bommelding te doen voor maandag op de RSG in Epe. ,,Door goede en snelle samenwerking tussen alle partijen, school en politie met name, is de jongen inmiddels aangehouden en is de zaak uit de lucht.’’ Over de identiteit van de verdachte dader zegt Dorreboom, net als de politie, niets.

Storm

Uiteindelijk bleek de bommelding dus een storm in een glas water, maar voor de Dorreboom en de RSG was het toch een ingrijpend incident dat uiterst serieus werd genomen. ,,Je verwacht niet dat het een serieuze melding is, hier in Epe, maar in de VS zijn ook schoolshootings op plekken waar niemand ze verwacht. Zomaar, doordat er kortsluiting in iemands hoofd is ontstaan.’’

Dus besloot Dorreboom afgelopen maandagochtend in nauw overleg met zijn schoolteam en de politie de school te ontruimen. Geen risico’s te nemen. ,,Een dreigingsanalyse, die maandagochtend op afstand is gemaakt door de politie, had al aangetoond dat er een dreigingsniveau van nul procent was. Daarover heb ik direct ons personeel geïnformeerd. Maar we hebben tegelijk ook besloten rond het middaguur alsnog een ontruimingsoefening te doen. Ook om zodoende de politie alle ruimte te geven de school nauwkeurig en in alle rust te doorzoeken. De oefening is perfect gelopen. Alle leerlingen en het personeel, een kleine duizend mensen, verzamelden zich keurig achterop ons sportveld en iedereen is daarna weer netjes naar binnen gegaan.’’

Ouders