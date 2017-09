Regen houdt bezoekers herfstfair niet tegen

In de ochtenden is het nog wat rustig, zoals gisteren en deze zaterdagmorgen, maar in de middag wordt het een heel stuk drukker, constateerde organisatrice Anneke Boekee van B-Events gisteren al. Toen kwamen er ondanks het wisselvallige weer zeker duizend bezoekers op de fair af. Klapper verwacht ze morgen – zondag - , wanneer ook de weersvoorspelling een stuk gunstiger is. ,,En dan hebben de mensen de meeste tijd he’’, zegt ze.

Kasteel

De fair (10-17 uur) kan bezocht worden in combinatie met een bezoek aan het kasteel. En dat slaat aan. Met name deze speciale ‘verborgen trappentour’ die twee keer per dag in het kasteel wordt gehouden blijkt een publiekstrekker. Op de fair die ‘groendecoraties’als thema heeft blijken de bloemschikdemonstraties een schot in de roos. ,,De tent zit dan steeds tjokvol’’, lacht Boekee.