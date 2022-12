Reinie uit Vaassen viert kerst met het wonder uit Zuid-Afrika: ‘Zo enorm speciaal’

Buurt in Heerde verzet zich tegen komst padelbanen: ‘Als dit plan doorgaat komt de omgeving in verzet’

Padelbanen schieten overal in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Ook in Heerde zetten ze in op de snelgroeiende sport, de Heerder Lawn Tennisclub (HLTC) is voornemens om binnenkort twee gloednieuwe banen aan te leggen. De buurt ziet dat echter absoluut niet zitten. De banen komen veel te dicht bij de woningen en dat gaat voor enorme geluidsoverlast zorgen, zeggen ze.

