Restaurant De Stern in Epe failliet

Afgelopen week vroeg Peter Claassen het faillissement aan voor zijn all you can eat-restaurant. Curator is Priscilla Trip van Dommerholt Advocaten in Apeldoorn. Over een mogelijke doorstart is niets bekend. Trip: ,,Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Maar het faillissement is ook nog wel heel pril.’’

,,Met pijn in ons hart zijn we gestopt’’, zegt Claassen (65). ,,De Stern was ons kindje. Marian en ik legden er onze ziel en zaligheid in. Dat het nu zo afloopt, is triest, een bittere pil. Helemaal omdat ik nog graag anderhalf jaar, tot mijn pensioen, was doorgegaan.’’

Dezelfde vijver

De oorzaak van het faillissement staat Claassen helder voor ogen. ,,De markt van buffetrestaurants is verzadigd geraakt. Het ene na het andere oriëntaalse restaurant - Chinese restaurants, sushi-zaken, wokrestaurants - is de laatste tijd uit de grond gestampt. En we vissen allemaal in dezelfde vijver, dus de spoeling wordt steeds dunner. In het begin, toen wij in 2008 startten met ons restaurant, liep het helemaal prima. Maar sindsdien zijn er in Zwolle, Apeldoorn, Deventer overal zaken in deze branche bij gekomen. Voorheen bedienden wij een veel grotere regio. Maar als iemand in Zwolle of Apeldoorn nu ook in zijn eigen stad terecht kan, waarom zou ’ie dan ook helemaal naar Epe rijden?’’

Boezem

Claassen wil echter niet zwartepieten naar andere partijen. ,,We kunnen niemand de schuld ervan geven, behalve onszelf, steken de hand in eigen boezem. Al weten wij dat we er alles aan hebben gedaan om het faillissement te voorkomen. Misschien hebben we niet genoeg gedaan om met de tijd mee te gaan, was de inrichting en sfeer in ons restaurant wat te oubollig geworden. Zeker vergeleken met concurrenten die in no-time een nieuw pand van een miljoen neerzetten waaraan alles blinkt en schittert. Maar ja, daarvoor moet je dan ook wel de financiële mogelijkheden hebben.’’

Hete zomer

Wat evenmin bijdroeg aan florerende zaken, was de droge hete zomer van vorig jaar. ,,Voor ons restaurant was het veel te heet. Wij zijn juist gebaat met slecht weer, hebben er niets aan als mensen lekker zelf buiten gaan barbecueën. Als je dan een groot terras hebt, gaat het nog wel. Maar daarover beschikt De Stern helaas niet.’’

Dus trok het echtpaar de stekker uit De Stern. Met de verhuurder werd nog gesproken over huurverlaging, maar ook dat ging niet meer. ,,In het verleden was onze huur eerder al eens verlaagd. De bereidwilligheid om ons te helpen hebben we ook altijd gevoeld van de verhuurder Dries Dekker. Geen kwaad woord daarover, maar de rek was eruit.’’

Steun