Restaurantbrand in Oene lijkt in wasdroger ontstaan te zijn

Curator trekt definitief stekker uit failliet taxibe­drijf in Epe, maar eigenaar Ordelman werkt met tien man door

11 september Het taxibedrijf van Evertjan Ordelman in Epe is definitief failliet. Van een doorstart is geen sprake meer. ,,Er waren wat geïnteresseerden, maar dat heeft niets opgeleverd’’, aldus curator Bavo König. Morgen is de laatste dag dat de taxi’s mogen rijden. Ordelman zelf laat echter weten dat hij ‘gewoon’ doorgaat.