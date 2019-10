Richard (57) gooit sinaasappelschil en azijnfles in Epe in vuilnisbak en moet misschien de cel in

De reden dat Van Vliet twee dagen moet zitten, is omdat hij weigert de boete van 50 euro te betalen. Die kreeg hij in 2017 opgelegd wegens het overtreden van de afvalstoffenverordening van de gemeente Epe. In de verordening staat dat het verboden is om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in openbare afvalbakken. De rechter heeft zelf twee derde van de oorspronkelijke boete kwijtgescholden omdat ze medelijden had met Van Vliet. Maar dat kan Richard niks schelen. Voor hem is het een principekwestie geworden. Hij weigert een boete te betalen voor wat hij beschouwt als het ‘netjes weggooien van zijn afval’.