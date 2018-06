Rick Besijn wint zilver op EK getransplanteerden

De transplantatie werd uitgevoerd in België, omdat in Nederland de wachtlijst voor donorlongen dusdanig lang was, dat Besijn zijn ziekte niet zou overleven. ,,In Nederland kreeg ik eigenlijk mijn doodvonnis te horen. De wachtlijst was zo lang dat ik zeker 2,5 jaar moest wachten. Dat had ik niet gered. Indirect bleek dat eigenlijk mijn redding, want daardoor ging ik andere wegen bekijken en belandde ik in België. Voor de transplantatie was het noodzakelijk dat ik op papier emigreerde naar dat land, maar dat had ik er graag voor over. Binnen een dag werd ik al opgeroepen. De eerste keer ging het door complicaties niet door, maar twee maand later was het alsnog bingo.''