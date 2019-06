Ridderpad Vaassen moet toeristen naar het dorpscentrum lokken

In Zuuk overheerst het verdriet na uitspraak over toekomst Zuuker­school

22 juni De verslagenheid in Zuuk is groot, nu duidelijk is geworden dat de Zuukerschool waarschijnlijk niet meer is te redden. Inwoners vragen zich bovendien af wat de sluiting van de basisschool betekent voor hun buurtschap. ,,Het gebouw is veel meer dan alleen een school. Het is het kloppend hart van Zuuk.’’