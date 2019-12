Rokende heli maakt noodlanding bij Emst: hulpdiensten rukken massaal uit

Hulpdiensten rukten tegen 16.00 uur massaal uit vanwege een melding van een vliegtuigcrash. Een getuige zou rook hebben gezien en het was onduidelijk of er sprake was van een crash of een noodlanding. Tegen 16.15 uur kwam daarover uitsluitsel. ,,Een kleine helikopter heeft een voorzorgslanding gemaakt. De helikopter staat op de grond en de situatie is veilig’’, aldus politiewoordvoerder Henny Plant. De helikopter, die opsteeg bij vliegveld Teuge, maakte vanwege motorproblemen een landing in het weiland bij Emst.