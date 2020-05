Romanticus Kick uit Epe vindt in Nikita liefde van zijn leven dankzij The Dateables: ‘Voor mijn prinsesje doe ik alles’

Een chique en spontane lichtblonde dame met een make-upje die gek is op dansen. Hoe zijn droomvrouw eruit moest zien, wist Kick precies. Het enige probleem: hij was haar nog niet tegengekomen. En dus besloot de goedgemutste Epenaar een kans te wagen bij The Dateables, het programma van BNNVARA waarin matchmakers vrijgezellen met een beperking op weg helpen in hun zoektocht naar een partner.



Dat de romantische Kick in ware liefde geloofde, werd aan het begin van de uitzending - opgenomen in oktober vorig jaar - direct duidelijk. Met metaforen als ‘liefde is een puzzel van twee stukjes die precies bij elkaar passen’ liet hij zich doorlopend van zijn poëtische kant zien. Dolgraag wilde Kick met een geliefde ‘knus op de bank kruipen, kaarsjes aansteken en een fles met bubbels openen’. Matchmaker Judith koppelde de dartsfanaat aan de blonde Nikita Morren uit Amstelveen.