Ruim vijftig nieuwe woningen in centrum van Vaassen

Er komen ruim vijftig nieuwe woningen in het centrum van Vaassen. Dat is het meest opzienbarende aan de plannen die de gemeente Epe donderdagmiddag aan de inwoners van het dorp presenteert.

Aan de Dorpsstraat in Vaassen zat voorheen Garage Wielink. Inmiddels is het daar al meer dan tien jaar een desolate bedoening. Maar daar komt verandering in. Als alles volgens plan verloopt, wordt er eind volgend jaar een begin gemaakt met een grondige metamorfose. Dan verrijst er een fonkelnieuwe bibliotheek en komen er achttien appartementen.

,,Er is veel vraag naar woningen in het centrum’’, weet wethouder Joop van Luijn. In Vaassen ben je dan aan het goede adres. Want de zogenaamde Wielinklocatie is niet de enige plek waar nieuwe huizen komen. Aan de Kerklaan worden, op de plek waar nu de gedateerde bibliotheek staat, veertien appartementen gebouwd. Verder gaat de Dekamarkt op de schop. De supermarkt wordt groter en er komen circa twintig huurappartementen bovenop. Deze plannen worden donderdag vanaf 17.00 uur aan de dorpelingen gepresenteerd. In de kerk op het Marktplein.

Herinrichting