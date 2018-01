Sanders PuzzelMedia in Vaassen heeft een nieuwe eigenaar

Het Vaassense bedrijf Sanders PuzzelMedia Groep heeft met ingang van vandaag een nieuwe eigenaar. Het is overgenomen door de Keesing Media Group. Het is de tweede overname in korte tijd door puzzeluitgever Keesing. September vorig jaar lijfde het al Eye to Eye Puzzles in.

Sanders is de een na grootste uitgever van puzzelmagazines in Nederland en in België. Het portfolio bevat merken als Sanders Puzzelboeken, Puzzelhobby, De Denker en De Puzzelaar en puzzelmagazines die met name via supermarkten en boekhandels hun weg naar Nederlandse en Belgische puzzelaars vinden.

Keesing breidt met deze acquisitie z’n productportfolio en merken sterk uit op de Nederlandse en Belgische markt. Het hoofdkantoor van Sanders in Vaassen, waar ongeveer 40 mensen werken, blijft voorlopig gewoon operationeel en de naam Sanders blijft in de markt.

Martin Sanders, directeur Sanders PuzzelMedia Groep: ,,De verkoop van het familiebedrijf valt mij vanzelfsprekend zwaar. Tegelijkertijd moet ik realistisch zijn. Om in de stevig concurrerende puzzelmarkt te kunnen overleven, is schaalgrootte essentieel. Verder gaan onder de vleugels van Keesing is in mijn ogen de beste optie om het voortbestaan van onze mooie merken te waarborgen. Ik ben ervan overtuigd dat Keesing onze naam hoog zal houden.’’

Respect

Philip Alberdingk Thijm, CEO van Keesing Media Group: ,,Sanders is een begrip in puzzelend Nederland en België en Keesing zal dat met trots en respect behandelen en voortzetten. Deze acquisitie is een prachtig voorbeeld van de manier waarop Keesing z’n positie verder kan versterken sinds we in september 2017 meer zelfstandigheid en financiële slagkracht kregen.’’