Satudarah-lid (31) gearresteerd voor bedreiging politieagent bij massale vechtpartij in Vaassen

Executeur testamen­tair gebruikt ‘loon’ voor prijs

12:35 In Epe wordt een nieuwe prijs in het leven geroepen voor examenleerlingen van de RSG Noord- en Oost-Veluwe die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Het verhaal achter de prijs is bijzonder te noemen. De prijs is een eerbetoon aan Frouke Nijhoff.