Schaatsen op de Veluwe: soms zit het mee, soms zit het tegen

videoMet de aanhoudende vrieskou worden overal in de regio verwoede pogingen gedaan ijsbaantjes te creëren. Met wisselend succes. Want waar op de ene plek al rondjes kunnen worden gemaakt, is het elders nog een nachtje doorbikkelen geblazen.

Want neem nou Wapenveld, bij paardensportvereniging De Schaapskooiruiters aan de Krimpenbos. Daar werd vandaag op een heel bijzondere locatie geschaatst: een paardenbak. Het gaat daar om een zogeheten eb- en vloedbak. De vereniging besloot de kleppen dicht te zetten en de natuur haar werk te laten doen. Met behulp van de brandweer werd het laatste laagje aangebracht. Chris, Megan en Robin maakten er dankbaar gebruik van.

Primeur

Heel anders is het in Emst, waar vrijwilligers al sinds afgelopen vrijdag hun uiterste best doen om de jeugd echt gebruik te laten maken van ijsbaan De Scheve Schaats bij forellenkwekerij ’t Smallert. Schaatsen daar zou echt een primeur zijn, vertelt mede-eigenaar van het complex, Gerrit Hartgers. ,,We zijn hier nu al drie jaar bezig om een ijsbaan te realiseren, maar het is nog steeds niet echt gelukt. Eerst probeerden we de parkeerplaats onder water te zetten, maar die bleek wat bol te lopen. Dat werkt niet. Nu zijn we bezig met de kanovijver. Probleem is alleen dat het laagje dat ’s nachts groeit, overdag weer door de zon wordt gesmolten.’’

En ze willen zo graag, daar in Emst. Een kleine twintig vrijwilligers zijn er druk mee, van wie er zo'n acht daadwerkelijk bezig zijn met het maken van de ijslaag. Onder hen is Eelco Nijhof. Hij neemt deze ijskoude woensdagmorgen een kijkje bij de kanovijver, vlak voor de ‘ijsmeesters’ komen keuren. Nijhof gebaart naar de achterkant van de vijver. ,,Daar was het gisteren zeven tot acht centimeter dik, maar hier vooraan wil het niet. Misschien dat we de baan voor de helft open kunnen doen.’’

Onverantwoord

Maar even later zijn de ijsmeesters onverbiddelijk. Via Facebook laten ze weten: ,,Zojuist ijs gemeten, op de slechte plekken is het vier centimeter dik. Dat is onvoldoende om er verantwoord veel mensen op te laten. We blijven sproeien en de verwachting is dat het nog hard blijft aangroeien. Morgen om 11.00 uur gaan we opnieuw meten.’’ Het resultaat daarvan is dan weer te zien op de Facebookpagina van De Scheve Schaats.

Dik slot

Luttele kilometers zuidelijker is het in Vaassen niet veel beter gesteld met het ijs. Hoewel de baan - op een steenworp afstand van kasteel Cannenburch - er op het oog prima uitziet, zit er nog een dik slot op het hek. Daar werd dinsdag het ijs voor het laatst gemeten, staat op de site: ,,Helaas hebben we moeten vaststellen dat er op sommige plekken nog water staat in plaats van ijs. Op de plekken waar wel ijs ligt is het ook nog niet dik genoeg. Donderdag gaan we nogmaals keuren, tot die tijd is schaatsen helaas niet mogelijk.’’

Klaarbeek

Het is een schril contrast met ijsbaan De Klaarbeek in Epe waar kinderen sinds gistermorgen lekker op het ijs krabbelen. Ook hier kan echter nog niemand voluit, gaan want de halve baan is nog maar open.