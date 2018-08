Schade door brand in Vaassense wattenschijfjesfabriek valt mee

De schade na de brand bij Lemoine Holland in Vaassen, in de nacht van donderdag op vrijdag, valt mee. De dag na het ongeval draait de wattenschijfjesfabriek in de middag alweer op volle toeren.

Brand in een fabriek die veertig ton katoen per dag verwerkt tot dagelijks tientallen miljoenen wattenschijfjes, dat wil liever niemand, zou je denken. Volgens productiemanager B-J Hudepohl van Lemoine valt het brandgevaar door het katoen waarmee Lemoine werkt echter reuze mee. ,,We krijgen de katoen in balen aangeleverd. De stof is daarin zó knetterhard samengeperst, zelfs als je heel erg je best doet, krijg je zo'n baal niet snel in brand.''

Half uurtje

Hudepohl meldt dat de nachtelijke brand ook niet is ontstaan in de balen katoen zelf, maar in recyclingsmateriaal dat Lemoine verwerkt. ,,Toen we het brandje ontdekten, heeft personeel het snel zelf willen blussen, maar het werd toch groter, waardoor de brandweer erbij moest komen. Die had het vuur binnen een half uurtje wel uit. Daarna zijn de brandweerlieden nog even gebleven omdat smeulend vuur altijd even lastig kan blijven. Al met al was het even schrikken voor iedereen, maar viel het reuze mee gelukkig. Zoals er gelukkig ook niemand gewond is geraakt.''

In de vrijdagochtend draaide de ene helft van de fabriek alweer op volle toeren. ,,In de andere helft moesten wat kabels worden vervangen die door de brand kapot waren gegaan. Maar ook dat probleem was snel opgelost. Hoe hoog de schadepost is? Ik zou het echt niet kunnen zeggen, maar ook dat valt mee.''

