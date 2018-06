Scholen Epe kunnen bijna afval scheiden

Op de RSG N.O.-Veluwe in Epe riepen de leerlingen van de EcoSeek-groep het vorig jaar al: afval moet ook op scholen gescheiden worden. De gemeente Epe gaat daar in mee en wil gescheiden inzameling op scholen mogelijk maken.

Het lijkt zo logisch, dat scholen papier, plastic en ander afval kunnen scheiden en gescheiden kunnen laten ophalen. Milieubewustzijn kan immers niet vroeg genoeg aangewakkerd worden, dus lijkt daarmee beginnen op scholen een inkoppertje. Maar in de praktijk is niets minder waar. Tot op heden wordt afval van scholen gezien als bedrijfsafval en wordt het daarom ongescheiden afgevoerd in Epe.

Een vrijwillige, milieubewuste groep RSG-leerlingen, genaamd EcoSeek, stipte het 'afvalpunt' vorig jaar al even aan, toen zij ook de Vega Vrijdag in hun kantine introduceerden; scholen moeten hun afval toch ook scheiden en als zodanig kunnen inleveren?

Ruim een jaar later is het college van B en W van Epe van zins de gemeentelijke regels aan te passen. Daarmee vervult het de wens van de RSG-leerlingen en meerdere plaatselijke scholieren.

De gemeenteraad moet formeel nog instemmen met het besluit, maar als het zover is zullen scholen worden geïnformeerd over de nieuwe afvalscheidingsmogelijkheden die B en W voor hen voor ogen hebben. Een voorwaarde voor scholen om deel te nemen aan het afvalscheidinsprogramma is dat ze deelnemen aan het educatieprogramma CleanWise. Dat programma is ontwikkeld door Circulus-Berkel. Het leert deelnemers waarom ze afval moeten scheiden en draagt zo ook bij aan een afvalvrije school.

Schone toekomst