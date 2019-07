School Heerde en korfbalclub Vaassen bieden ruimte om samen verlies van Loes te verwerken

Volgens woordvoerder Thamar Nelissen van de Noordgouw is daar maandagochtend door enkele mensen gebruik van gemaakt. De 18-jarige Loes is vorig schooljaar na Havo 4 gestopt bij de school om in Zwolle een mbo-opleiding te gaan volgen. De impact van haar overlijden is groot, meldt de school. ‘Onze gedachten gaan uit naar de familie en dierbaren van Loes. Wij wensen hen Gods nabijheid en troost toe’, schrijven zij op diverse sociale media.

,,We hebben vanochtend de dagopening aangepast’’, vertelt Nelissen. Leerlingen werd de kans geboden om over de gebeurtenissen te praten. ,,Ook is er vanochtend een lokaal met begeleiding opengesteld. Daar zit een zorgcoördinator en een docent godsdienst. Ook hebben we alle leerlingen en ouders een mail gestuurd. Aan de ouders hebben we gemeld dat het voor leerlingen die haar mogelijk hebben gekend heel verdrietig is. En dat de komende periode heel moeilijk kan zijn.’’

Ouders die thuis hulp nodig hebben bij de verwerking, kunnen ook contact opnemen met een van de zorgcoördinatoren. De mail is ook gestuurd naar de leerlingen die het eindexamen hebben afgelegd en dus niet meer op school zijn.

Korfbal

Ook bij korfbalvereniging Regio’72 in Vaassen is met verslagenheid gereageerd. ,,Een klap voor de vereniging’’, zegt voorzitter Tim Kamphuis. ,,Dit is echt verschrikkelijk.’’ De Epese korfbalde tot afgelopen seizoen bij de club in Vaassen, waarna ze het een jaartje hogerop zocht bij KV Apeldoorn. Ze had juist besloten om begin augustus weer bij haar eigen club in Vaassen aan te sluiten.

Regio’72 bood haar leden zondag de gelegenheid om samen te komen in de kantine in Vaassen. Volgens voorzitter Kamphuis werd daar veelvuldig gebruik van gemaakt. ,,Mensen vonden steun bij elkaar. Het laat ook zien wat voor hechte vereniging wij zijn. We willen iedereen de ruimte bieden om dit op zijn of haar eigen manier te verwerken.’’