Schoolzwemmen onder druk op de Noord-Veluwe: ‘belang zwemles niet onderschatten’

serie Trudy uit Epe moest als ongehuwde moeder haar baby onder dwang afstaan ‘Naziprak­tij­ken waren het’

17 november In 1968 moet Trudy Scheele, dan ongehuwd moeder, onder dwang haar baby afstaan voor adoptie. Als eerste vrouw die dit overkwam stelde de Epese in september de Staat hiervoor aansprakelijk. Onlangs heeft minister Sander Dekker een aanmeldpunt afstand en adoptie in werking gesteld waar in korte tijd al 150 meldingen binnenkwamen.