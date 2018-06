Schop gaat grond in voor appartementen landgoed Waayenberg in Wissel

Op 2 juli gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van luxe appartementen. In het hoofdgebouw van drie woonlagen en een parkeerkelder komen maximaal negen appartementen. In een bijgebouw, een oranjerie van twee woonlagen, zijn twee appartementen gepland.

Lange adem

Projectontwikkelaar is Willem Hagens van Duyncroft BV. Hij beschikt over een lange adem, gezien de jarenlange aanlooptijd naar de totstandkoming van de nieuwbouw. ,,Maar we hebben we nooit getwijfeld of het plan gerealiseerd kan worden. Nergens op de Veluwe zijn appartementen van deze grootte en topklasse te koop'', meldt hij in een persbericht.