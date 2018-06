Schrijver komt in Epe zijn eigen verhaal bekijken

De Nederlandse schrijver Marco Kunst komt op 30 juni naar het Kulturhus in Epe. Hij is 's avonds te gast bij een toneelvoorstelling van het boek De Waterwaack van Natterlande, dat hij zelf geschreven heeft.

De toneelvoorstelling van het boek van Kunst wordt uitgevoerd door leerlingen uit alle groepen van fantasietheater Kaleidoscoop uit Oene. Eigenaresse Karin Hernandez van Kaleidoscoop bewerkte het verhaal van Kunst naar een voorstelling voor jong en oud. Zij speelt zelf ook een rol in het stuk. Omdat het verhaal zoveel verschillende personages herbergt, spelen sommigen kinderen wel vier verschillende rollen.

Decor

Het decor heeft als basis de illustraties uit het boek de Waterwaack van Natterlande die van de hand zijn van Marieke Nelissen. Voor de toneelvoorstelling zijn die illustraties bewerkt door Dylan Hernandez. Omdat water, modder en nattigheid een grote rol spelen in het verhaal, maar niet zo handig zijn voor een theaterzaal, moest daarvoor een creatieve oplossing worden gezocht. Die werd gevonden in samenspraak met dansdocent Yvonne Ballijns, van Cultuurplein Noord Veluwe; de dansgroep Clash vertolkt het water en dansgroep Switch verbeeldt de andere levende en bewegende onderdelen in de voorstelling.

Volledig scherm De Waterwaack van Natterlande. © Fantasietheater Kaleidoscoop

Marco Kunst (52) is filosoof en schrijver van tientallen boeken, korte verhalen en hoorspelen en poëziebundels voor kinderen en volwassenen. Hij zal zelf aandachtig toeschouwer zijn bij de avondvoorstelling door Kaleidoscoop op 30 juni. Na afloop daarvan is hij beschikbaar om boeken te signeren. Ook zullen boeken van zijn hand te koop zijn.

Behalve een avondvoorstelling die om 19.00 uur begint, is er om 14.00 ook een middagvoorstelling. Een toegangskaartje kost 7,50 euro per persoon.

Avontuurlijk