Scooterrijder laat bejaarde fietser met hoofdwond achter na aanrijding in Vaassen

poll Winkeliers in Epe en Vaassen willen op zondag open

13:03 De ondernemersvereniging van Epe en Vaassen zijn eruit. Zij willen dat supermarkten op zondagen open gaan en pleiten voor (meer) koopzondagen in hun dorpen. Dat melden zij in vrijdag in een brief aan het Eper gemeentebestuur. Het woord is nu aan de politiek.