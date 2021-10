Seks in Bussloo: verkrachting of vrijwillig? Vaassenaar ‘probeerde afstand te houden’

Sterrenkok Arturo Dalhuisen aan de slag bij Voltaire

4 oktober Arturo Dalhuisen gaat na een tussenperiode van twee jaar weer aan de slag in het topsegment van de restaurantwereld. De talentvolle kok, afkomstig uit Holten, kookte een Michelinster bij The White Room van het Krasnapolskyhotel in Amsterdam. Nu heeft Michelin bekend gemaakt dat Dalhuisen gaat koken in Voltaire. Dat toprestaurant van Parc Broekhuizen in Leersum heeft één Michelinster.