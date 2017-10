Serie branden in Epe: politie nog zoekende

Oktober gaat de boeken in als de maand waarin Epe in de ban was van een pyromaan. Of misschien wel meerdere brandstichters. Er vonden in korte tijd acht branden plaats in het oostelijke deel van het dorp. Dat zorgde voor grote angst onder de inwoners. Kort na de zevende brand werden twee mannen opgepakt. Maar toen zij achter slot en grendel zaten, ging er op camping De Koekamp een chalet in vlammen op.