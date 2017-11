'Sla direct alarm als gezochte crimineel zich inschrijft bij vakantiepark'

Realisatie

De Deventer advocate Leonie Ouwersloot (JPR Advocaten) – gespecialiseerd in Privacyrecht - zegt dat een dergelijk systeem niet eenvoudig te realiseren is. ,,De grens bepalen wanneer informatie relevant is voor een accommodatie-eigenaar en of er wel een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens, is niet eenvoudig. Kom je dan niet op een glijdende schaal? Als iemand gezocht wordt voor een ernstig delict, kan ik me voorstellen dat er een rechtvaardiging is voor de verwerking van deze gegevens. Maar stel, ik heb een aantal verkeersboetes openstaan en nog niet betaald, moet de eigenaar dan ook een melding krijgen?’’