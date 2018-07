Slechts één passeerhaven aan Kruisstraat Oene

Onredelijke eis

Voor de noordelijke passeerhaven zijn er al lange tijd gesprekken gaande tussen de gemeente en de eigenaar van de aangrenzende grond. Beide partijen zijn er niet uitgekomen, blijkt nu. De verkoper stelt volgens de gemeente als eis dat er nooit bomen of struiken in de aan de gemeente te verkopen gemeentelijke bermen geplaatst mogen worden.

Hoewel er vanuit de gemeente op dit moment geen wens is om bomen of struiken te planten, ziet het college dit als een onredelijke eis. Ze wil vrij zijn in de keuze van de berminrichting. Daarom zijn de onderhandelingen voor de grondaankoop beëindigd en wordt voorlopig maar één passeerhaven aangelegd op de Kruisstraat in Oene.