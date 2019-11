Sportvelden met kunststof liggen er goed bij in Epe

In totaal zijn twintig velden gekeurd. Het gaat onder meer om tennisbanen, korfbal- en hockeyvelden. Van de helft is de staat als ‘voldoende’ beoordeeld. Drie velden scoren ‘matig’ en een ‘onvoldoende’. Dit veld is niet meer in gebruik. Om welke velden het gaat, wil de gemeente Epe niet bekendmaken. Zoals ook wordt achtergehouden hoeveel geld nodig is om de velden te verbeteren of in goede staat te houden. ,,De onderzoeksresultaten per vereniging zijn met hen gedeeld", aldus een woordvoerder.