‘Sprankelend’ en ‘spatzuiver’ bij audities voor You’ve got talent Epe

Talent genoeg op de oostelijke Veluwe. Dat blijkt zaterdag tijdens de audities voor You’ve got talent Epe. Vijftien ‘pareltjes’ mogen op 17 januari deelnemen aan het Nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk. ,,Vanaf het eerste moment is ze sprankelend en spatzuiver.”

,,Talent wil ik het niet noemen, dat klinkt zo onbescheiden,” vindt Marijn Bredenhoff (15) uit Wapenveld, ,,maar ik heb wel een beetje aanleg.” Zo bescheiden als zijn mening is ook het gitaarspel dat hij in een zaaltje van Dorpshuis de Heerd in Heerde laat klinken voor juryvoorzitter Jan Bertil Pool van Cultuurplein Noord Veluwe en medeorganisator Tatjana Bieze Vongehr. ,,Ik word er stil van, maar het is een beetje te zacht,” vinden Pool en Bieze. Bieze: ,,Je bent in de Grote Kerk in Epe geen gitarist maar een performer.”

Vakkenvuller

Om te bewijzen dat hij een artiest is, speelt Marijn het stuk ‘Hana’ van Masaäki Kishibe nog eens; nu harder en nadrukkelijker. In de toekomst wil Marijn meer optreden in concerten, zoals vorige maand tijdens de Academie van Muzikaal Talent in Epe met het stuk Noctilucent Clouds. Als niet minder dan ‘aanstormend talent’ werd hij daar aan het publiek voorgesteld. Maar Marijn ziet desondanks toch geen loopbaan als musicus in het verschiet. Liever wordt hij sportarts of architect. ,,En voor nu vakkenvuller in de supermarkt.”

Quote Er zitten een aantal pareltjes tussen, waarvan je denkt: Wow, wat een talent Jan Bertil Pool, Juryvoorzitter

Wat opvalt is dat het muzikale talent dit jaar jonger is. Vorig jaar lag de gemiddelde leeftijd op 20 á 21 jaar, weet Pool. Van de 25 deelnemers die aan de auditie begonnen, mogen er 15 optreden tijdens het Nieuwjaarsconcert. Hun gemiddelde leeftijd is 15 á 16 jaar. Pool: ,,Daar zit een aantal pareltjes tussen en als je ze hoort denk je ‘wow!’, wat een talent.”

‘Schreeuw het uit’

Zo noemt de juryvoorzitter Willemiek Nooteboom (11) uit Heerde een eye-opener. ,,Vanaf het eerste moment is ze sprankelend en ze zingt spatzuiver.” Ook het zang en gitaarspel van Hilde Porreman (15) is ‘heel sterk’, oordelen Pool en Bieze: “Het moet alleen harder.” Maar dat is geen enkel punt voor het jonge talent dat vervolgens alle registers openzet en het door haarzelf geschreven en gecomponeerde lied ‘Music brings us together’ door het zaaltje laat schallen. ,,Schreeuw het maar uit,” roepen Pool en Bieze enthousiast. ,,Nu krijgt het meteen body.”