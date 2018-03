Start nieuwbouw Ter Heerdtshof in Vaassen nadert snel

De nieuwbouw van achttien appartementen en een onderkomen voor de bibliotheek in Vaassen, op de zogeheten Wielink-locatie aan de Dorpsstraat, is weer een stap dichterbij.

De ontwikkelaars van het nieuw te bouwen Ter Heerdtshof, Henk Nijhuis en Dies van Vemde van OnzeBouwmeester, ondertekenden gisteren de benodigde koop- en bouwovereenkomsten op het Eper gemeentehuis. Het duo sprak de hoop uit dat na de bouwvak met de nieuwbouw kan worden begonnen. ,,Maar dan moet echt alles meezitten. Aangezien er ook nog inspraakprocedures volgen, is het de vraag of we in september, oktober ook echt daadwerkelijk kunnen starten. Zo ja, dan hebben we nog tien of elf maanden nodig voor de werkelijke bouw.''



Eerste stap

De nieuwbouw op de Wielink-locatie is een eerste stap in een omvangrijk proces om de Vaassense dorpskern te vernieuwen. Ontwikkelaar OnzeBouwmeester gaat na de Wielink-locatie ook de huidige bibliotheeklocatie aan de Kerkweg aanpakken. Daar moet een gebouw met dertien appartementen komen. Tenslotte is de gemeente Epe in overleg met de Dekamarkt over nieuwbouw van de supermarkt. Die onderhandelingen lopen al lang en verlopen stroef, omdat Epe per se sociale huurwoningen boven de super wil. Iets waarover Dekamarkt nog zijn bedenkingen heeft.

Openbare ruimte