Stefan Lakkas wint prijsvraag toekomst gebouw Eendracht in Hoorn

Triest en lijdend

Stefan Lakkas is al langere tijd bezig met ideeën voor de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal. ,,Een waterweg die er triest en lijdend bij ligt. En dat terwijl Koning Willem I het kanaal heeft laten graven om welvaart in dit gebied te brengen”, aldus de motivatie van Lakkas. Al in 2016 maakte hij een studie van mogelijkheden om het Apeldoorns kanaal tot leven te wekken. Toen de provincie begint dit jaar de Challenge uitschreef, pakte hij zijn kans. Lakkas wil in het gebouw meerdere functies onderbrengen. Van een hotelfunctie tot een botencentrum en van klimmen in de hoge silo tot een streekwinkel en museum.

Financiële stevigheid

Sterk punt van zijn presentatie was dat Christine de Vogel en Femina Schreijer al geïnteresseerd zijn in de exploitatie. De jury was lovend over het plan. ,,Je hebt er veel diversiteit in gebracht met liefde voor het gebouw. Daarbij kies je voor een gebiedsgerichte aanpak”, aldus Gedeputeerde Meijers. Naast alle lof waren er ook kritische kanttekeningen. De uitstraling kan beter en ook de ‘financiële stevigheid’ moet nog de nodige aandacht krijgen. Ook de eigenaar van het pand Vatenhandel Stijf is content met het plan. ,,Er staat nu een mooie stip aan de horizon waar we mee verder kunnen”, aldus Renata van der Heijden namens de eigenaar die Stefan Lakkas symbolisch een forse sleutel overhandigde.