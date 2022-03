Stentor-journalist Gep Leeflang wint prestigieuze prijs voor blootleggen ‘arrogantie van de macht’ in Epe

De zwemvijver is bezig aan een opmars (wie er deze zomer eentje wil, is te laat)

Wie deze zomer een zwemvijver wil, is te laat. Een duik nemen in een natuurlijk watertje bij huis is populair. De producenten van zwemvijverfolie in Kampen - marktleider in Nederland - kan de vraag allang niet meer bijbenen. Hoveniers en zwemvijverspecialisten draaien overuren.

9 februari