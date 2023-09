Sterrenchef Jaco Jan Boerma (51) geniet van het leven na De Leest in Vaassen: ‘Ik help anderen hun dromen waar te maken’

Aanleg gasloos vakantie­park in Veessen loopt vertraging op: ‘Het is een hele puzzel’

Een nieuw vakantiepark, in de uiterwaarden van de IJssel bij Veessen. InLeisure gaat ontwikkelen, Roompot wil exploiteren. Maar omdat het park gasloos en full electric moet worden, is geduld noodzakelijk. ,,Dit is een hele puzzel.”