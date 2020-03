Steven uit Epe wordt na ontboezeming weggestuurd door Boer Zoekt Vrouw-Annemiek

Het Boer Zoekt Vrouw-avontuur van Steven Geerts uit Epe is afgelopen. De zorgbegeleider werd na een ontboezeming door boerin Annemiek als eerste weggestuurd in de logeerweek. Hoe gaat het nu met hem?

Met een paar warme sokken raakt Steven een gevoelige snaar tijdens de speeddate. Diep oogcontact tijdens een dagje op stap zorgt voor een uitnodiging voor de logeerweek. Ja, de Epenaar is verliefd op Annemiek. Logeren op de boerderij in Drenthe bevalt hem goed. Maar de twijfel slaat ook toe. ,,Ik denk dat ik naar huis ga’’, zegt Steven in de uitzending met 3,5 miljoen kijkers.

Kanker

Even daarvoor loopt Steven met Annemiek rustig achter koeien aan. Handen in de zakken, laarzen in de blubber. Het spontane ‘jij wil met mij praten’ van de boerin wordt gevolgd door een ontboezeming. Steven vertelt dat hij twee jaar geleden kanker kreeg. En dat het inmiddels goed gaat. De Epenaar krijgt er flapuit Annemiek stil mee: ,,Ik weet even niet goed wat ik moet zeggen.”

Of de ontboezeming iets met het vertrek te maken heeft, blijft onduidelijk. Want in hetzelfde gesprekje zegt Steven: ,,Ik heb ook moeite om alleen maar over koetjes en kalfjes te praten.” Uiteindelijk kiest Annemiek uit haar ‘topkerels’ voor springruiter Erik Braat uit Wenum-Wiesel en de Fries Jelte. Met hen kan zij beter praten. Zoals Erik het omschrijft: ,,Als ik met haar ben, dan merk ik aan mezelf dat er een bepaalde chemie is.”

Veel steun

Op sociale media krijgt Steven veel steun na zijn ontboezeming. Zo’n leuke en lieve man verdient een vrouw die beter bij hem past, is de teneur. Sterker nog. Kijkers twijfelen er niet aan dat vrouwen spontaan contact met hem zoeken, nu zijn BZV-avontuur openlijk ten einde is.

De Epenaar reageert zelf ook op twitter:

Het is inmiddels enkele maanden geleden dat Steven in het donker de boerderij van Annemiek verliet. Hoe gaat het nu met hem? ,,Ik kijk positief terug’’, vertelt hij in een video op de BZV-website. ,,Ik heb de bevestiging gekregen dat ik meer mezelf mag zijn. Ook al ben ik niet de persoon die altijd even vrolijk en gezellig is. Steven is iemand die ziek is geweest en dat met zich meedraagt. Dat is ook iets wat een toekomstige partner moet accepteren. Ik ben er van overtuigd dat ik die vrouw vanzelf een keer tegenkom.”