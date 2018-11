Stichting op zoek naar oorlogsverhalen van Epenaren

De generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, is aan het uitsterven. Om te voorkomen dat verhalen voorgoed verloren gaan, roept de Stichting Vrijheid in de gemeente Epe inwoners op herinneringen en beeldmateriaal uit die periode te delen.

In april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Veluwe werd bevrijd. De bedoeling is om hier uitgebreid bij stil te staan. De provincie Gelderland is bereid om 6,6 miljoen euro uit te trekken voor de financiering van alle herdenkingen, festiviteiten en manifestaties rond 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid.

Ook de onlangs opgerichte Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe wil de viering niet onopgemerkt voorbij laten gaan. ,,We willen groots uitpakken”, zegt voorzitter Willem Meenink. ,,Festivals, lezingen, een bevrijdingskrant, exposities; een breed scala aan activiteiten moet de revue passeren.”Ondanks dat april 2020 nog ver weg is, is de stichting al druk bezig met de voorbereidingen. ,,Want voordat je het weet is het zover.”

Bijzondere verhalen

De stichting wil verder een beroep doen op de inwoners van Epe, Vaassen, Oene en Emst. ,,Helaas wordt de groep die de oorlog bewust mee heeft gemaakt steeds kleiner, maar er lopen ongetwijfeld nog zat mensen rond die een bijzonder verhaal hebben te vertellen. Dat kunnen ook kinderen of andere familieleden zijn wier vader of opa herinneringen met hen heeft gedeeld over de oorlog.”

Het is bovendien nu of nooit, vreest Meenink. Want doordat de generatie die erbij was langzaam maar zeker uitsterft, zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog aan het vervagen. ,,Dit is misschien wel onze laatste kans om de verhalen vast te leggen voor het nageslacht.”

Het is bekend dat joden en andere vluchtelingen tijdens de oorlog zijn ondergedoken in deze regio, vervolgt Meenink. ,,En het is ook niet ondenkbaar dat er nog mensen uit Epe, Vaassen, Oene en Emst zijn die contacten onderhouden met Canadese bevrijders. Wij hopen dat mensen naar buiten willen treden met hun verhalen en herinneringen.”

Terughoudend

Je zou denken dat de afgelopen decennia alles wel is verteld en onthuld. Meenink is daar echter niet zo zeker van. Met name oude Veluwenaren zijn daarin erg terughoudend, die hebben geen behoefte om de was buiten te hangen. Dat zit in de aard van het beestje.

Meenink benadrukt dat de meeste ideeën van Stichting Vrijheid in de gemeente Epe nog moeten worden uitgewerkt. ,,Dat gebeurt de komende maanden. Dan moet langzaam duidelijk worden wat we allemaal gaan doen in april 2020.” De stichting hoopt zo’n 60.000 euro los te weken bij de provincie Gelderland voor haar activiteiten.