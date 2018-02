Stichting pleit bij burgemeester Epe voor redding van gevluchte christenen

Het gezin kwam ruim een jaar geleden, na een eerste verblijf in Polen, in Epe. Daar kreeg het onderdak dankzij de hulp van de stichting en leden van de Goede Herderkerk. Woensdagmorgen werden de gezinsleden door negen agenten op een camping in Epe opgepakt en overgebracht naar kamp Zeist om uitgezet te worden naar Polen.

Woedend

Edwin Stomphorst, die vanuit de Goede Herderkerk contact onderhield met het gezin, is woedend over de gang van zaken. ,,Er waren afspraken met de gemeente Epe dat die deze situatie zou gedogen. En dat we in ieder geval een waarschuwing zouden krijgen als er gevaar dreigde voor ze. We voelen ons verraden. Ze hebben achter onze rug deze mensen uitgeleverd.''

Niet terugsturen

Theo Peursum reageert rustiger: ,,Het kan zijn dat de burgemeester niet op de hoogte was van de afspraken met de ambtenaren en dat hij een telefoontje kreeg van de AIVD. Maar we hadden inderdaad de afspraak dat de situatie tot 7 maart gedoogd zou worden. Dan vervalt namelijk de zogenaamde Dublin Claim en hoeven asielzoekers niet teruggestuurd te worden naar het land waar ze het eerst voet aan de grond zetten in Europa. En kan de asielprocedure opnieuw starten."

School in Apeldoorn

Het Pakistaanse gezin, dat bestaat uit vier personen (vader, moeder en twee zoons), hebben het afgelopen jaar op diverse plekken gewerkt en de jongens gaan naar school in Apeldoorn.

Theo Peursum: ,,Al onze hoop is nu gevestigd op burgemeester Van der Hoeve. Hij kan als enige er voor zorgen dat het gezin weer terugkeert naar Epe omdat hun vertrek tot maatschappelijke onrust leidt in onze samenleving.'' Na afloop van het gesprek liet Peursum weten: ,,We hebben een goed gesprek gehad met de burgemeester. We gaan samen met hem argumenten opstellen om die richting de staatssecretaris te sturen".

De gemeente Epe wilde in afwachting van het gesprek nog niet reageren op dit onderwerp.

Commissievergadering