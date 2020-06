Stiefvader misbruikt meisje uit Epe en heeft heel veel kinderporno: OM wil ‘monster’ Mark in de cel

Maar daar is volgens de officier niet genoeg bewijs voor, zo zei hij dinsdag in de Zutphense rechtbank. G. moest hier voorkomen voor het misbruik en het bezit van een enorme hoeveelheid kinderporno.

Hij bekende fout te zijn geweest, maar volgens hem vond het misbruik veel minder vaak plaats dan de drie tot vier keer per week gedurende vier jaar, zoals het meisje beweert. ‘Het is gebeurd in een periode van twee weken. In totaal zo’n drie tot vier keer, schat ik. Zij was toen zeker twaalf jaar oud’, zei hij.

Lastig

Dat maakt het niet minder ernstig, verzekerde de officier. ‘Ik heb alleen niet voldoende bewijs voor die langere periode, waar zij het over heeft.’ Lastig, vond hij ook. ‘Maar ik kan het niet anders maken.’

G. vertelde ter zitting dat het misbruik begon op een keer in zijn bus, toen hij samen met het meisje naar de orthodontist was geweest. ‘Ze leunde tegen me aan, ik streelde per ongeluk haar borsten.’

Hek

Daarna was het hek van de dam en ging het misbruik al snel wat verder dan dat. ‘Ik bevroor telkens als het gebeurde en deed niks’, zei het slachtoffer daarover. Pas toen ze een keer van zich afbeet, stopte G.. ‘Ik schrok daar zo van, toen was het voor mij afgelopen en is het niet meer gebeurd.’

Over het misbruik stuurde de man expliciete Whatsapp-berichten naar een bekende, soms gepaard met door hem zelf gemaakte naaktfoto’s van het meisje. ‘Grootdoenerij was dat. Stommigheid. Ik blowde in die periode ook gewoon veel te veel’, verklaarde hij.

Heftige kinderporno

Toen de politie hem eenmaal aanhield, troffen de agenten een enorme hoeveelheid kinderporno aan op zijn computer. ‘In de heftigste categorie’, zei de officier. ‘Zelfs met pasgeboren baby’s’, vertelde een van de rechters.

‘Dat kan’, reageerde G.. ‘Ik heb nooit gekeken naar die rommel. Het heeft helemaal mijn voorkeur niet.’ Hij heeft volgens een psycholoog last van genderdysforie, wat erop neerkomt dat hij zich niet op zijn plek voelt in zijn mannenlichaam. ‘Het is complex’, zei G. daar zelf over. ‘Ik word verliefd op vrouwen, maar voel me seksueel aangetrokken tot mannen.’

Daardoor verliep zijn leven tot nu toe erg moeizaam. G. kampt met somberheid, kwam wel eens eerder in aanraking met Justitie en blowt zijn leven lang al te veel. ‘Ik denk dat dit allemaal een vlucht was voor mijn aandoening.’

Hulp

De kans op herhaling is volgens deskundigen klein, G. moet ook verminderd toerekeningsvatbaar worden geacht en zou ambulante hulp nodig hebben.

De officier van justitie hield daar in zijn strafeis rekening mee en eiste 36 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In die tijd moet hij zich houden aan de voorwaarden van de Reclassering en aan een contact- en locatieverbod voor het meisje.

Angst

Zij vroeg om een schadevergoeding van 25.000 euro voor alle geleden schade. ‘In de tien jaar dat hij in mijn leven was, heeft hij een boel verwoest’, zei ze bij de rechter. Zo kampt ze met een angststoornis, was ze verslaafd, kraste ze zichzelf en deed ze een zelfmoordpoging.