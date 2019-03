Straattheater bij grootse carnavalsoptocht in Vaassen

Vooral veel plezier maken. Met die insteek doet ZKC dit jaar voor de 21e keer mee aan de carnavalsoptocht in Vaassen. De zes vrienden hebben een goede reputatie opgebouwd bij de vele toeschouwers. Altijd verrassend, humorvol en de mensen langs de kant worden bijna de optocht in getrokken.

,,We willen de mensen echt entertainen. Je ziet soms groepen die enigszins schuchter voor zich uitkijken. Wij benaderen juist het publiek om ze erbij te betrekken’’, zegt Volkert Wiegman. Bij hem thuis is ZKC in 1998 ontstaan. ,,Onze oudste zoon was geboren en op zaterdagmiddag was ik hierdoor aan huis gekluisterd. Gerard Vogelenzang kwam langs met haringen en een fles jenever. Zo is de Zaterdagmiddag Keukentafel Club begonnen.’’



Lief en leed

Al snel kwamen meer mannen langs, vrienden die elkaar kennen van tennisclub De Kouwenaar. Volkert Wiegman, Henk Oosterbroek en Ed Buitenhuis spelen nog steeds. De drie oud-Prinsen Rob Hoppenbrouwer, Gerard Vogelenzang en Adri Pol nemen het racket niet meer ter hand. Rob: ,,We zijn een hechte groep. Maken veel plezier, gaan de laatste jaren zelfs samen een weekendje weg. Delen lief maar ook leed met elkaar.’’

,,We wilden iets terug doen voor de carnavalsvereniging. Zo is het idee ontstaan om mee te doen aan de optocht. Ieder jaar hebben we tal van ideeën. Soms wisselen we nog op het laatste moment. Iedereen roept wat en uiteindelijk beslissen we samen. Ook wel eens door te stemmen’’, vertelt Rob. ,,En als er één tegen is, gaat het niet door. We moeten er allemaal achter staan’’, vult Volkert aan.

Niemand kwetsen

Wat ze dit jaar brengen, blijft nog een beetje in de lucht hangen om de toeschouwers te verrassen. , , Maar het zal weer een oorverdovend succes zijn’’, klinkt het eensgezind. Gerard: ,,We houden ons verre van politiek, seks en religie’’

Volkert: ,,We willen niemand kwetsen. De humor staat voorop.’’

De optocht is voor hen het hoogtepunt van het jaar. De Zaterdagmiddag Keukentafel Club eet vooraf een stevige maaltijd. ,,Gerard zorgt voor nasi en mijn vrouw maakt stamppot boerenkool’’, vertelt Volkert. ,,Meedoen is slopend. We brengen straattheater. Enkele jaren geleden waren we als dansmariekes. Met hulp van Gemma en Alice Barmentloo, die bij de Rossumdaerpers de danseressen trainen, hebben we een passend dansje ingestudeerd. We wilden het vier keer doen in de optocht, maar deden het uiteindelijk wel veertig keer. Spierpijn dat we hadden’’, lacht Rob.

Rollator

Gerard: ,,Ik teken het ontwerp. Voor de kostuums zoeken we op internet en we kunnen altijd een beroep doen op Lia ten Hove.’’ De mannen lopen altijd in de optocht. ,,Hierdoor is er interactie mogelijk’’, is de ervaring van Gerard.

Volkert: ,,Er is zoveel creativiteit te zien. Ik vind de optocht elk jaar weer leuker worden. We hopen nog jaren mee te kunnen, zolang de benen het volhouden. Wie weet, uiteindelijk met rollator.’’

De optocht start om 13.00 uur.