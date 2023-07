Stralend zonnig weer in Epe vandaag

De dienst duurt korter dan de autorit: toch kiest Elburgse Hester (49) voor deze ‘megakerk’ in Apeldoorn

In Elburg is aan kerken geen gebrek. Toch kiest Hester Siebering (49) ervoor om op zondag de auto in te stappen voor een rit naar Apeldoorn. Ze rijdt veertig minuten heen en veertig minuten terug om een dienst van Mozaiek te volgen. En ze is niet de enige die veel kilometers over heeft voor de evangelische beweging. Waarom heeft het Mozaiek zo’n aantrekkingskracht?