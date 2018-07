Streektheater om je vingers bij af te likken in Oene

Comfortzone

De theatermakers treden op met het stuk Boerderij in de buurt, waarbij het gaat over de nieuwe kansen op het platteland. ,,We hebben al vijftien voorstellingen gegeven. Toen werd ons gevraagd of we hier ook wilden spelen. Natuurlijk wilden we dat. Acteurs als Rik Thybaut en Dick van der Put komen uit de regio en dit is de mooiste plek van de wereld'', zegt Gerard Hendrix namens het Agrarisch Erfgoed. ,,We spelen eerst totdat we bij de climax zijn. Dan volgt een discussie met het publiek en daarna de vaste, laatste scène.''