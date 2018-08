Streep door nieuw hospice aan Griseeweg in Epe

De plannen worden bijgesteld naar een nieuw hospice, voornamelijk voor de gemeenten Epe en Heerde, met drie bedden, dat dichterbij de dorpskern van Epe moet komen te liggen. Ook vereenvoudigen de twee stichtingen hun organisatie, door vanaf heden verder te gaan met één bestuur: dat van de Kruimelschaar.

Teleurstellend

Het plan voor een nieuw hospice aan de Griseeweg is al jaren geleden ontstaan. Tal van opties en ontwerpen passeerden de revue, maar uiteindelijk bleek geen van de opties haalbaar. Leo Elands, voorzitter van de Kruimelschaar, noemt het niet doorgaan van het 'plan Griseeweg' teleurstellend, maar hij is tevens blij dat hij nu duidelijkheid kan verschaffen. ,,Het duurde allemaal veel te lang, waardoor er teveel onzekerheid is ontstaan. We stuitten vooral op problemen om de medische zorg sluitend te krijgen, omdat de artsen de Griseeweg te ver weg bleven vinden. Daarnaast kregen we het financiële plaatje (nieuwbouw ging ongeveer 1,4 miljoen euro kosten, red.) maar niet rond. Of het plan voor een nieuw hospice met vijf bedden te ambitieus was? Achteraf is alles altijd gemakkelijk te duiden. Maar mogelijk was een nieuw hospice er inderdaad eerder gekomen als we iets minder hoog hadden ingezet.''

Volledig scherm Een voorbeeld van een van de ontwerpen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt voor een nieuw hospice aan de Griseeweg in Epe. © Van de Poel Architecten bva

Drie bedden

Met de streep door de Griseeweg is de behoefte aan en het streven naar een nieuw hospice in Epe niet verdwenen. Voor het huidige onderkomen van het hospice in Oene heeft de Kruimelschaar een tijdelijke vergunning tot eind volgend jaar. Wel wordt vanaf nu definitief ingezet op een capaciteit van drie bedden in plaats van vijf. Eland: ,,We mikken er niet op om de tijdelijke vergunning voor Oene om te zetten in een permanente. Oene is voor nu een uitstekende oplossing, maar uiteindelijk is dat ook te ver van Epe. We willen echt naar een nieuw hospice, in de nabijheid van het dorp Epe. Mede door onze ervaringen die we met drie bedden en onze medewerkers hebben opgedaan in Oene, weten we nu dat vijf bedden vooralsnog niet nodig zijn. Met drie bedden voldoen we aan de vraag uit de markt, zonder dat we mensen regelmatig nee hoeven te verkopen.''

Eureka!