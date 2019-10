Strijd om hertenkamp Epe ontbrandt: ‘opknapbeurt en nieuwe kiosk zijn voldoende’

video Richard (57) gooit sinaasap­pel­schil en azijnfles in Epe in vuilnisbak en moet misschien de cel in

6 oktober Richard van Vliet (57) uit Tubbergen was zich van geen kwaad bewust toen hij eind 2016 een sinaasappelschil, een medicijnstrip en een azijnfles dumpte in een openbare afvalbak in Epe. Nu moet hij twee dagen de cel in. ,,Ik hoop gratie te krijgen van de Koning.’’