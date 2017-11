Suzuki Splash belandt in water in Oene

Eigenaar De Beekhorst na sluiting chalet: 'Een stomme actie'

11 november Eigenaar van chaletpark De Beekhorst in Epe, Bert van Zuuk, is ontdaan over de actie vrijdagavond van de gemeente Epe, waarbij een chalet op zijn park per direct is afgesloten. De gemeente beweert dat er in de chalet geregeld werd gehandeld in drugs.