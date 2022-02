SV Epe bedankt Marc Overmars voor bewezen diensten: jeugdtoernooi draagt niet langer zijn naam

Overmars is in opspraak geraakt, omdat hij als directeur van Ajax grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega’s stuurde. Zondagavond laat werd bekend dat de voormalige vleugelspits daardoor per direct bij de regerend landskampioen was vertrokken.

Het nieuws sloeg ook bij SV Epe in als een bom. De in Emst geboren Overmars begon zijn rijke loopbaan bij de bespeler van sportpark De Wachtelenberg. In 2003 besloten de Epenaren de naam van de toenmalig speler van Barcelona en Oranje aan het jaarlijkse internationale jeugdtoernooi te verbinden.

Enorm veel impact

Die koppeling is vanavond stante pede een einde gekomen. ,,Dit past niet bij onze eigen normen en waarden’’, licht voorzitter Niels Witterhorst toe. ,,Of het een moeilijk besluit was? Zoiets is nooit makkelijk. Het heeft enorm veel impact. Maar we konden niet anders’’, aldus de preses, die aangaf Overmars zelf nog niet gesproken te hebben.

In een statement bedankt zijn club Overmars voor de bewezen diensten: ,,Marc heeft veel positieve bijdragen geleverd aan onze club in het algemeen en het Paastoernooi in het bijzonder. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al de inspanningen die hij heeft geleverd en wat hij voor de club betekent. Mede door zijn inbreng is het toernooi internationaal geworden en heeft dit de club verder gebracht.’

Vanavond werd besloten dat het paastoernooi dit jaar helemaal niet doorgaat. Dat heeft te maken met de coronacrisis. ,,Er zijn daardoor nog teveel onzekerheden. Zoals het er nu voorstaat kunnen we maar een beperkt aantal toeschouwers toelaten en moeten we met QR-controle gaan werken. Dat is voor ons ondoenlijk.’’