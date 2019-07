Sv Epe gastheer van oefenwedstrijd Ajax

Voetbalvereniging Epe is over een paar weken de gastheer van een mooie oefenwedstrijd. De voetballers van de bekende profclub Ajax komen op 22 juli naar sportpark ‘de Wachtelenberg’, voor een duel tegen het Griekse OFI Kreta.

De wedstrijd is nog niet officieel bevestigd door de Amsterdammers, maar dat is slechts een kwestie van tijd belooft Niels Witterholt, voorzitter van sv Epe. ,,Dat zullen ze over een paar dagen wel kenbaar maken. Het is het plan van Ajax die dag twee oefenwedstrijden te spelen; één in Amsterdam en één in Epe. Het is dus nog even wachten welke spelers er komen.’’

Beveiliging

Ondertussen is de online voorverkoop voor het duel in Epe al wel gestart. ,,Zaterdag werden er in de eerste tien minuten al 70 kaarten verkocht. Het ziet er naar uit dat we het maximale aantal van 5.000 wel gaan halen. We zijn al bezig met de voorbereiding, zoals catering en beveiliging. De veiligheid is natuurlijk een belangrijk item’’, zegt Witterholt.

Dat Ajax juist naar Epe komt is geen toeval, weet de voorzitter. Zo komt directeur voetbalzaken Marc Overmars uit het dorp en is er bij de plaatselijke voetbalclub het internationale paastoernooi naar hem vernoemd. ,,En we hebben dezelfde groundsman als Ajax, Martin Brummel. Daardoor weet iedereen wel dat de velden hier top zijn.’’

Voorwedstrijd