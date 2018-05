SV Epe stelt grensrechter die speler Lelystad discrimineerde op non-actief

Op een filmpje dat een ouder van één van de spelers van Lelystad woensdagmorgen op Facebook postte is onder meer te horen dat hij de voetballer uitscheldt voor aap. De video is vandaag massaal gedeeld, maar in de loop van de middag verwijderd. Epe-voorzitter Niels Witterholt heeft de beelden wél kunnen zien. ,,Emotioneel gezien zou ik er van alles over willen roepen. Maar het is nu een zaak van de KNVB, dus dat doe ik niet. Wel kan ik zeggen dat de context vele malen groter is dan in dit filmpje te zien is.’’

Doelt hij op het feit dat ‘zijn’ grensrechter met de dood bedreigd is? Bij Lelystad beweren ze namelijk dat dat volgens Epe de aanleiding is geweest voor de discriminerende opmerkingen. ,,Het zou zomaar kunnen dat je in de goede richting zit. Maar het is nu echt aan de KNVB. Alles wat ik er nu over zeg, kan wellicht een gekleurd beeld opleveren. Het is juist zaak dat er een onafhankelijke uitspraak komt.’’

Aap

Waar de preses echter niet omheen kan, is dat de grensrechter van de JO15-1 de voetballer heeft uitgemaakt voor aap. Dat is duidelijk in de video waar te nemen. ,,Daarom hebben we gezegd dat hij hangende het onderzoek van de KNVB even niet mag vlaggen.’’ Maar los van een mogelijke straf van de voetbalbond kan zijn club toch zelf ook al strafmaatregelen nemen? In het profcircuit is dat niet ongebruikelijk wanneer voetballers over de schreef zijn gegaan. Witterholt vindt dat te ver gaan. ,,Je hebt hier te maken met vrijwilligers. Nogmaals, wij wachten eerst de uitspraak van de KNVB af.’’

Woordvoerder Daan Schippers laat weten dat de aanklager van de voetbalbond zich momenteel over de zaak buigt. ,,Hij komt eind deze week of volgende week met zijn oordeel. Tot die tijd kunnen wij er niets over zeggen.’’

Gekleurd

Bij Lelystad’67 kunnen ze bijna niet wachten. Het duurt ze allemaal al veel te lang, geeft secretaris Kimberly Muller aan. Zij bestrijdt dat de videobeelden gekleurd zijn. ,,Dat is ab-so-luut niet zo.’’

Volgens haar krijgt het verhaal ook nog een juridisch staartje. De voor aap uitgemaakte speler heeft aangifte van discriminatie gedaan tegen de grensrechter. De politie zegt geen mededelingen te mogen doen over de vraag of dat wel of niet het geval is.

Gestaakt

Terug naar waar het allemaal om zou moeten draaien: voetbal. Het tumult dat ontstond na de discriminerende opmerkingen, leidde ertoe dat het duel in Lelystad op 21 april na 71 minuten gestaakt werd bij een 2-1 stand. Vanavond om half acht worden de resterende 19 minuten gespeeld op sportpark Langezand.