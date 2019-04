SV Epe zorgt voor ‘vrouwlijk’ tintje aan internationaal Marc Overmars Paastoernooi

Mantelzor­gers Heerde krijgen 'rust’ door logeerzorg

10:54 Heerde is één van de tien gemeenten in Nederland die starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen.