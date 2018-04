‘t Eperholt officieel in gebruik

Oener dames gaan de verspil­ling te lijf

17 april Delen in onze overvloed. Sharing is caring. Consuminderen. In Oene is een groep dames ervan overtuigd dat we als mensheid volop dingen verspillen, die voor anderen juist nog heel goed waarde en nut kunnen hebben. Vandaar een bewuste koopdag. Die vindt plaats op woensdag 25 april aan de Eperweg 46.