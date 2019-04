Tachtig gemeenten 's avonds in het donker door storing met lantaarnpalen

Netbeheerder Liander kampt in haar hele verzorgingsgebied met problemen met de straatverlichting. Ook in Noord-Holland, Zuid-Gelderland, Friesland, een deel van Zuid-Holland en op de Wadden deed de verlichting het niet. In totaal zijn er in tachtig gemeenten problemen met de straatverlichting. In sommige plaatsen blijft één straat donker, maar er zijn ook gemeenten waar de openbare verlichting bijna nergens brandt.

Schakelunits

,,De oorzaak is dat schakelunits niet functioneren of een periode niet hebben gefunctioneerd doordat er iets mis ging met de ict’’, zegt Pieter Verbruggen van de technische dienst van Liander. ,,Dat probleem is zondagavond geconstateerd, waarna we moesten overgaan op handmatig schakelen. Dat kost meer tijd en daardoor kan het gebeuren dat het in bepaalde plaatsen lang donker blijft of dat de lichten later aan en uit gaan.’’ Volgens Verbruggen zijn de problemen in de loop van vanavond verholpen.