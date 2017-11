Te koop in Epe: #metoo kerstbomen

Ieder jaar verkoopt de Epenaar kerstbomen en om de aandacht erop te vestigen dat zijn tijdelijke winkel vanuit principieel oogpunt pas vanaf 6 december geopend is, plant hij altijd een bord in de tuin. Daarop prijkt steevast een ludieke tekst in relatie tot een actueel thema. Dit jaar verwijst hij naar #metoo, de hashtag waarmee velen de voorbije weken aangaven seksueel geïntimideerd of aangerand te zijn. 'Hier mag je ‘m gewoon bij de kluit pakken #metoo kerstboom', valt er te lezen aan de Kuipersweg.

Ludiek

De afgelopen jaren stonden er onder meer teksten over de zwartepietendiscussie in zijn tuin. Traditiegetrouw verkoopt Tenkink pas bomen als Sinterklaas het land uit is. Een principe-kwestie. De actie is puur ludiek, aan de bomen zelf is niets opvallends te zien.