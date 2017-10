Themamiddag CDA: Epe onderwijsdorp

Iedereen met interesse voor onderwijs en met name ook voor onderwijs in de gemeente Epe, wordt door het CDA uitgenodigd aanwezig te zijn op 27 oktober. In de Van der Reijdenschool aan de Prinses Marijkestraat zullen dan vanaf 16.00 uur diverse sprekers aan bod komen, waarna rond de klok van 18.00 kan worden deelgenomen aan een gezamenlijk stamppottenbuffet.

Basisschool de Krugerstee

Vorig jaar belegde het CDA ook al een themadag, toen over de renovatie van dorpshuis de Hezebrink in Emst. Als thema is nu voor het onderwijs gekozen, mede omdat de gemeente Epe heeft aangekondigd de komende jaren een bedrag van ruim 7 miljoen euro te investeren in de basisschool de Krugerstee in Vaassen en in de regionale scholengemeenschap RSG N.O-Veluwe.

CDA-wethouder Erik Visser van Epe start als spreker met een toelichting van het gemeentelijke onderwijsbeleid in de afgelopen jaren. Daarna komen Ton Harms over de expertise en de toekomst van de Van der Reijdenschool en Marja van Rheenen over de toekomst van het voortgezet onderwijs en de RSG aan het woord.