Tien onderscheidingen in gemeente Epe

Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe heeft tien personen koninklijk onderscheiden. Mevrouw Andringa-Zalmann uit Epe kreeg de versierselen die behoren bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. De andere negen werden geëerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dementie

Mevrouw M.J. Andringa-Zalmann (67) heeft vooral zich vooral ingezet voor de verbetering van de zorg voor mensen met dementie en de ondersteuning van mantelzorgers. Ze gaf onder meer tijdens haar studie geneeskunde/specialist ouderengeneeskunde in de jaren 80 lezingen en toespraken om aandacht te vragen voor kwetsbare ouderen. Ze was werkzaam als hoofd Medische Dienst van verpleeghuis Casa Bonita in Apeldoorn en stond aan de basis van de oprichting van het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum. Voorts vervulde zij glansrollen bij onder meer Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de Soroptimisten Hattem/Epe, in de Raad van Bestuur van zorgcentrum De Klaarbeek, bij Alzheimer Nederland afdeling Oost Veluwe en was zij de motor achter het Fitte Brein, een evenement ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag.

Koefeest

Mevrouw A.W. Buitenkamp-Brascamp (67) uit Oene was jarenlang goud waard in het bestuur van het Oener Koefeest. Daarnaast zette zij zich in voor Dialectkring gemeente Epe en voor de Oener Toneel Vereniging. Ze is secretaris van Stichting D’Olde Banke, een stichting die het verenigingsleven in Oene financieel ondersteunt en maakt onderdeel uit van de jury van de Jo Postprijs en de Vrijwilliger van het jaar in de gemeente Epe, als vertegenwoordiger van het dorp Oene.

KCVO

De heer R.A.C. Dijkman (63) uit Vaassen heeft zijn sporen dubbel en dwars verdiend bij voetbalvereniging KCVO in Vaassen. Hij was er speler en twee keer langdurig voorzitter, alsmede jeugdvoorzitter en veelvoudig commissielid, tevens van het Sportfestijn KCVO. Bovendien stak hij veel tijd in de Voetbalfederatie gemeente Epe, de Huzarencommissie en sinds enkele jaren ook als vrijwilliger voor Vaassens Museum.

Kruimelschaar

Mevrouw H. Overbosch-Schoneveld (83) uit Epe is sinds 2000 vrijwilliger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar. Ze begon haar werkzaamheden bij de afdeling terminale zorg. Acht jaar geleden zette ze met de afdeling lotgenoten rouwbegeleiding in groepsverband op. Ook was zij vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Boskamp en zette zij zich in voor de Regenboogkerk en de Protestants Christelijke Ouderenbond.

Boekenstand

Mevrouw J.G. Mulder-Wijnbergen (75) uit Oene, echtgenote van de heer Mulder, fungeert al ruim veertig jaar als vrijwilligster bij de Boekenstand van de Hervormde Gemeente Oene, voor de verkoop van christelijke boeken, muziek en cadeau’s. In verpleeghuis De Wendhorst in Heerde verzorgt zij al meer dan twintig jaar op zondagen de muzikale begeleiding op de piano van Zingen met de Dominee en ook de huisdiensten worden door haar begeleid op het orgel. Ook is zij veel bezig voor de Hervormde Gemeente Oene als organist en voor de Christenvrouw Yentl.

Hervormde Gemeente Oene

De heer H. Mulder (80) uit Oene, echtgenoot van mevrouw Mulder-Wijnbergen, begon in 1980 met vrijwilligerswerk bij de Hervormde Gemeente Oene en was in diverse commissies actief. Sinds de oprichting van de Boekenstand vervult hij daar de functie van penningmeester. Hij begeleidt zijn vrouw immer naar De Wendhorst om tijdens het wekelijkse zanguurtje de muzikale begeleiding te verzorgen. Hij stelt de bladmuziek samen, haalt de bewoners op en verzorgt de invulling van het predikantenrooster voor de zondagse erediensten. Ook was hij dertig jaar penningmeester bij de Stichting Woord en Daad en secretaris en voorzitter van de Oranjevereniging Oene en organisator van de PIT (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) Collecte Oene.

Daams' Molen

De heer A.J. Oudesluijs (72) uit Vaassen was de afgelopen jaren actief voor de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen en blies de vereniging nieuw leven in. Vanaf eind jaren 80 was hij ook betrokken bij de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Epe en vervulde hij vijftien jaar de functie van voorzitter. Ook van de Ondernemersvereniging Vaassen was Oudesluijs jarenlang voorzitter. Verder zette hij zich in voor de komst van een oorlogsmonument in het dorpscentrum van Vaassen, voor de lokale commissie die de gevolgen van de MKZ-crisis trachtte te verzachten en voor de ondernemersvereniging Emst, de Industrieraad Eekterveld, de Federatie Ondernemersverenigingen, de Rotary Epe-Vaassen en Radio 794.

Hospice

Mevrouw B.H. Van Roekel-Roersen (55) uit Epe is altijd bezig voor de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar. Zij werd als 11-jarig meisje al door de oprichtster, mevrouw Vera Gosschalk, gevraagd om boodschappen te brengen bij mensen die slecht ter been waren en in de winter bij dezelfde adressen sneeuw te ruimen. Later begon zij met de terminale thuiszorg en werd ze coördinator terminale zorg. Vanaf 2007 maakt ze zich ook sterk voor een nieuw hospice, de uitbreiding van het aantal bedden naar meer dan één bed. Met het maken en verkopen van vogeltaarten sprokkelde zij veel geld voor een nieuw hospice bijeen. Nog altijd zet zij zich volop en onvermoeibaar in voor het hospice in Oene.

Tentweek

De heer W.H. Riphagen (57) uit Oene startte al op jonge leeftijd met vrijwilligerswerk voor de Hervormde Gemeente Oene. Hij nam zitting in het bestuur van Jeugdvereniging Onderzoekt de Schriften en trad later aan als voorzitter van de jeugdvereniging. Hij begeleidde ook zomerkampen en zette zijn schouders onder de Witte Tentweek. Later ging hij in de kerkenraad en vervulde hij tal van functie, zoals diaken en later ouderling. Onderwijl werd hij ook gekozen tot voorzitter van de kerkenraad en is hij dus verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Ook was hij langdurig bestuurslid van de School met de Bijbel in Oene.

Brandweer